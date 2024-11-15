Рогов заявил о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские войска продвинулись вперед в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Очередной успех на Времевском участке фронта. Наши войска уже прошли за населенный пункт [Новодаровка], бои идут севернее Новодаровки», — сказал Рогов.

Несколькими часами ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. Председатель комиссии отметил, что бойцы украинской армии бежали, оставив свои позиции.

Накануне Рогов заявил о выравнивании линии фронта у Новодаровки и Ровнополя в Запорожской области. По его словам, продвижение ВС РФ на запад от этого участка продолжалось.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Ранее власти Запорожской области рассказали о вербовке детей украинскими силовиками.