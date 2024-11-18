Зеленский утвердил реформу медкомиссий после скандала с поддельными инвалидностями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В конце октября Верховная рада Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что законопроект предполагает установление инвалидности не путем личного присутствия граждан, а предоставлением документов для экспертизы; возможность принять участие в онлайн-заседаниях МСЭК; внесение результатов комиссии в электронную систему здравоохранения для упрощения доступа врачей и прозрачности процессов.

До этого правительство Украины утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди сотрудников МСЭК. Он предусматривает создание группы пересмотра решений, которые принимали чиновники, а также быстрое проведение аудита всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам госорганов.

В октябре на Украине произошел скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области были найдены среди украинских прокуроров, которые начали покупать фиктивные справки еще до военных действий.

Из-за всплывших подробностей генпрокурор страны подал в отставку, а Зеленский распорядился закрыть все медкомиссии и начать широкие проверки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Украины заявили о росте коррупции с 2022 года.