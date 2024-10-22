Сотни фальшивых инвалидов. Генпрокурор Украины ушел в отставку из-за скандала

На Украине набирает обороты скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области нашлись среди украинских прокуроров, которые начали покупать фиктивные справки еще до военных действий. Из-за всплывших подробностей генпрокурор страны подал в отставку, а Зеленский распорядился закрыть все медкомиссии и начать широкие проверки.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с поддельными инвалидностями у чиновников, которые позволяли им не идти на фронт. Об этом сам Костин сообщил в Telegram-канале своего ведомства.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов», — отметил Костин.

Он добавил, что на Украине начались проверки на всех уровнях. Многие «позорные» преступления подобного рода прокуратура уже раскрыла, подчеркнул Костин.

«Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей..., должны последовать не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая», — резюмировал генпрокурор.

В этой связи он «счел правильным» объявить о своей отставке. Отдельно Костин поблагодарил президента и Раду за доверие.

Отставка Костина может быть связана не только с разгорающимся скандалом о фиктивных инвалидностях, пишет украинское издание «Страна». По его данным, слухи об увольнении генпрокурора ходили на Украине еще с весны. Ранее мужчина вызывал недовольство тем, что часто отсутствовал на родине.

«В СМИ всплыла информация, что генпрокурор провел много дней в зарубежных командировках, львиная доля из которых пришлась на США, где живет его семья», — указывает издание.

«Инвалидность по связям»

Украинский лидер провел соответствующее совещание о фальшивых инвалидностях с членами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) днем 22 октября. Зеленский рассказал, что власти столкнулись с многочисленными нарушениями касательно выдачи справок об инвалидности.

Перед тем как за проблему публично взялся президент, украинские журналисты нашли десятки фальшивых инвалидов среди украинских прокуроров. Выяснилось, что последние начали подделывать свои диагнозы еще до полномасштабных военных действий ради льгот, например раннего выхода на пенсию. Комментируя происходящее, Зеленский указал, что мошенники в этой области оказались не только в прокуратуре.

«Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться», — признал президент.

Поэтому он решил ликвидировать существующую на Украину систему медкомиссий (МСЭК) (именно она устанавливает факты инвалидности). В течение месяца в Раду внесут законопроект о ликвидации центров МСЭК как таковых.

Также Зеленский поручил провести «полную цифровизацию» всех этапов процедуры установления инвалидности. Кроме того, будут проверены и пересмотрены необоснованные решения об инвалидности должностных лиц. Если подтвердятся факты махинаций, их лишат положенных по инвалидности пенсий.

«Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность — в частности в боевых действиях — часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного», — предостерег Зеленский.

Он обращал внимание на то, что виновные должны понести персональную ответственность. Среди тех, кто так или иначе ответственен за сложившуюся ситуацию, президент назвал подавшего в отставку Костина.

«Ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной... Должна быть политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины», — говорил Зеленский.