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Жители Украины заявили о росте коррупции с 2022 года

Опрос УСП: около 90% украинцев отметили рост коррупции в стране с 2022 года

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Depositphotos

Почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют опрос Украинской социологической платформы.

Из данных опроса следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

В свою очередь о снижении коррупции в стране заявили 4,7% опрошенных, 6% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Тем временем на Украине набирает обороты скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Из-за этого генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

В рамках проходящего расследования Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 64 чиновника медико-социальной комиссии (МСЭК) по подозрению в коррупции. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Малюк.

Ранее Зеленский провел заседание о коррупции с инвалидностью на Украине.

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