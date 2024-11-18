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Пожар в больнице Екатеринбурга полностью потушен

МЧС: пожар в больнице Екатеринбурга полностью потушен

Пожар в Центральной городской клинической больнице №3 Екатеринбурга полностью потушен. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

МЧС опубликовало комментарий о случившемся начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Свердловской области Егора Бухрякова.

18 ноября на территории Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из медицинского учреждения эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей.

Причиной пожара на крыше Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге стали ремонтные работы. По информации ведомства, на кровле здания во время работ загорелся утеплитель.

В 11:58 по московскому времени МЧС России сообщило о локализации пожара, а в 12:08 стало известно о ликвидации открытого горения.

Ранее появилось видео с выпрыгивающими из окон людьми при пожаре в Екатеринбурге.

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