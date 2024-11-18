Людям при пожаре в больнице Екатеринбурга пришлось выпрыгивать из окон

Некоторым людям при пожаре в центральной больнице №3 Екатеринбурга пришлось выпрыгивать из окон, спасаясь от огня. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом «Екатеринбург с огоньком».

Как сообщают очевидцы, в настоящее время огонь полностью охватил крышу медицинского учреждения.

15 ноября в СНТ «Горицвет» Одинцовского городского округа Московской области произошел пожар в доме для женщин, подвергшихся насилию. В результате инцидента пострадали 15 детей, трое из которых были госпитализированы. В здании жили матери с детьми в возрасте от двух до трех лет. Сообщалось, что одну женщину сняли с крыши, она получила ожоги всего тела. Еще 11 спасенных человек были размещены в ближайших домах.

12 ноября сообщалось, что в Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось. В момент возгорания в частном доме находились мужчина и двое его сыновей. Отец смог покинуть горящее помещение, трехлетнего мальчика спасли через окно пожарные, его четырехлетнего брата нашли во время тушения. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Москве произошел пожар в захламленной квартире.