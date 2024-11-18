Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Людям при пожаре в больнице Екатеринбурга пришлось выпрыгивать из окон

Опубликовано видео с выпрыгивающими из окон людьми при пожаре в Екатеринбурге

Некоторым людям при пожаре в центральной больнице №3 Екатеринбурга пришлось выпрыгивать из окон, спасаясь от огня. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом «Екатеринбург с огоньком».

Как сообщают очевидцы, в настоящее время огонь полностью охватил крышу медицинского учреждения.

15 ноября в СНТ «Горицвет» Одинцовского городского округа Московской области произошел пожар в доме для женщин, подвергшихся насилию. В результате инцидента пострадали 15 детей, трое из которых были госпитализированы. В здании жили матери с детьми в возрасте от двух до трех лет. Сообщалось, что одну женщину сняли с крыши, она получила ожоги всего тела. Еще 11 спасенных человек были размещены в ближайших домах.

12 ноября сообщалось, что в Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось. В момент возгорания в частном доме находились мужчина и двое его сыновей. Отец смог покинуть горящее помещение, трехлетнего мальчика спасли через окно пожарные, его четырехлетнего брата нашли во время тушения. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Москве произошел пожар в захламленной квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами