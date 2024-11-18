Появились кадры пожара, охватившего крышу больницы в Екатеринбурге

В центральной больнице № 3 Екатеринбурга произошел пожар, возгорание уже удалось локализовать. Подробности сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, он локализован. Горит утеплитель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из медучреждения эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей. По предварительной информации, один человек пострадал, его увезла машина реанимации.

Также 18 ноября сообщалось о пожаре в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. Инцидент случился на улице Академика Комарова. Согласно предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире, расположенной на девятом этаже. Пострадал один человек, которого в результате медикам спасти не удалось.

15 ноября возгорание случилось в одинцовском центре помощи жертвам домашнего насилия. В результате пожара угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Экстренная медицинская помощь также потребовалась женщинам 22 и 35 лет.

Ранее сообщалось об инциденте в ХМАО, где россиянка устроила пожар на участке соседки после ссоры с ней.