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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение при пожаре в Екатеринбурге

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения при пожаре в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение при пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению МЧС России, пожарные также спасли человека с кровли здания.

В 11:58 мск ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 300 квадратных метров.

Уточняется, что здание больницы расположено на улице Братьев Быковых. Самостоятельно на улицу после начала пожара вышли 350 человек.

На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

18 ноября на северо-востоке Москвы произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек. По данным портала 360.ru, возгорание произошло в сильно захламленной квартире, расположенной на девятом этаже.

15 ноября в СНТ «Горицвет» Одинцовского городского округа Московской области произошел пожар в доме для женщин, подвергшихся насилию. В результате инцидента пострадали 15 детей, трое из которых были госпитализированы.

Ранее появилось видео с выпрыгивающими из окон людьми при пожаре в Екатеринбурге.

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