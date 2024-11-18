В МЧС назвали причину пожара на крыше больницы в Екатеринбурге

Причиной пожара на крыше Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге стали ремонтные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, на кровле здания во время работ загорелся утеплитель. Уточняется, что сотрудники МЧС спасли еще одного человека.

18 ноября на территории Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из медучреждения эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей.

В 11:58 мск МЧС России сообщило о локализации пожара, а в 12:08 мск стало известно о ликвидации открытого горения.

18 ноября на северо-востоке Москвы произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек. По данным портала 360.ru, возгорание произошло в сильно захламленной квартире, расположенной на девятом этаже.

Ранее появилось видео с выпрыгивающими из окон людьми при пожаре в Екатеринбурге.