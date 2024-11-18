В Киеве начались отключения света

В Киеве начались отключения электроэнергии, обесточен городской фуникулер. Об этом сообщило издание «Страна».

Как пишет издание со ссылкой на ДТЭК, в Одессе и области без электричества остаются около 320 тысяч абонентов. Отмечается, что самая сложная ситуация в южной части Одессы, где нет также воды и тепла.

Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК предупреждал о стабилизационных отключениях света в Киеве 18 ноября.

С понедельника национальная энергетическая компания «Укрэнерго» также ввела графики отключений электроэнергии на всей территории Украины из-за повреждения энергообъектов.

До этого ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС).

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее в одном из городов Херсонской области ввели веерные отключения света.