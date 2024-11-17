Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о серьезных повреждениях на ряде ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК: на ряде ТЭС есть серьезные повреждения

close
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале компании.

«Было серьезно повреждено оборудование станций», — сказано в сообщении.

В ДТЭК не уточнили количество и местоположение ТЭС.

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. Кроме того, взрывы произошли и в Киеве на фоне воздушной тревоги. По данным издания «Страна.ua», в столице Украины, в Днепропетровской области, а также подконтрольных украинским войскам частях Донецкой народной республики (ДНР) применяются экстренные отключения света.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, РФ «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами