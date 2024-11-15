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В одном из городов Херсонской области ввели веерные отключения света

Веерные отключения света ввели в Каховке ради снижения нагрузки на энергосистему

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Anna Voitenko/Reuters

Веерные отключения света ввели в городе Каховке, расположенном в Херсонской области, для снижения нагрузки на энергетическую систему. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Каховского муниципального округа Павла Филипчука.

По его словам, украинские войска продолжают стабильно обстреливать населенный пункт. Город подвергается атакам «практически ежедневно».

«Сейчас одна из важнейших задач, которую решаем, — это увеличение мощности нашей энергосистемы», — отметил Филипчук.

Он добавил, что с приходом холодов местные жители начали активно пользоваться обогревательными приборами. Из-за этого напряжения, имеющегося в сети, стало недостаточно.

«Поэтому перешли <…> на практику веерных отключений [света] в Каховке», — пояснил глава муниципального округа.

Как сказал Филипчук, в настоящее время специалисты делают все возможное для обеспечения абонентов полноценным и стабильным электроснабжением.

13 ноября украинские войска обстреляли Каховку, повредив сразу два газопровода. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за этого без газоснабжения остались 90 человек.

Ранее в Херсонской области в результате атак со стороны украинских войск пострадали два человека.

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