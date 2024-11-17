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В Киеве анонсировали отключения электроэнергии в понедельник

ДТЭК: в Киеве 18 ноября планируются стабилизационные отключения света

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Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале предупредил об отключениях электроэнергии в Киеве в понедельник, 18 ноября.

«Завтра с 6 до 22 часов в Киеве запланированы стабилизационные отключения света», — говорится в сообщении компании.

17 ноября ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС). Количество и местоположение поврежденных ТЭС не уточняется.

В настоящий момент на Украине действует режим экстренных отключений электроэнергии.

Накануне в ряде областей Украины произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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