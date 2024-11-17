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Глава МИД Украины заявил об «одной из крупнейших» воздушных атак ВС РФ

Глава МИД Сибига: ВС РФ предприняли одну из крупнейших воздушных атак на Украину

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры». Сибига утверждает, что атака стала ответом России «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

«Нам нужен мир с помощью силы, а не умиротворения», — написал Сибига.

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. Кроме того, взрывы произошли и в Киеве на фоне воздушной тревоги. По данным издания «Страна.ua», в столице Украины, в Днепропетровской области, а также подконтрольных украинским войскам частях Донецкой народной республики применяются экстренные отключения света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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