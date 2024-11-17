На Украине обесточена часть железных дорог

На Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке страны. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление компании «Укрзализныця» («Украинская железная дорога»).

Там отметили, что с задержкой курсируют ряд поездов. Речь идет о поездах Запорожье — Одесса, Харьков - Одесса, Ясиня, Черновцы — Одесса, Ковель — Одесса, Запорожье — Ковель, Харьков — Одесса.

Отмечается, что резервные тепловозы уже выехали на участки для восстановления движения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил утром в воскресенье, 17 ноября, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны

Ранее Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.