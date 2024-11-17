Экстренные отключения электроэнергии наблюдаются по всей Украине

Экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводятся в Telegram-канале украинского минэнерго.

«Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны действует воздушная тревога.

Час назад украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.

Утром 17 ноября сообщалось о взрывах в Киеве. Издание «Общественное. Новости» также сообщило о взрывах в Черкасской области Украины. Подробностей издание не привело. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.