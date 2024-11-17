Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины

Зеленский заявил о массированном комбинированном ударе ВС РФ по всей Украине

close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ в ходе комбинированного удара по энергетической инфраструктуре выпустили около 120 ракет и 90 БПЛА. В своем Telegram-канале он написал о «повреждении объектов от попаданий и падений обломков».

Зеленский заявил, что ВС РФ провели «массированный комбинированный удар по всем регионам Украины». Он утверждает, что всего было использовано 120 ракет и 90 дронов, а силы ПВО якобы «уничтожили более 140 воздушных целей».

Целью ударов стала энергетическая инфраструктура Украины, уточнил он.

Украинский лидер также выразил благодарность зенитным ракетным войскам, пилотам F-16, истребителей Су и МиГ, мобильным огневым группам и силам РЭБ.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США указали на успехи России на Украине к 1000-му дню СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами