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На западе Украины наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением

Коваль: в Ровненской области Украины есть проблемы с электро- и водоснабжением

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Объект критической инфраструктуры получил повреждение в Ровненской области на западе Украины, в результате чего появились проблемы с электро- и водоснабжением. Об этом заявил глава региона Александр Коваль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на объекте критической инфраструктуры в области произошел взрыв. По данным Коваля, в данный момент на месте инцидента работают службы.

«Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение», — написал чиновник.

Другую информацию о повреждениях и отключениях воды и электроэнергии Коваль не озвучил.

До этого глава администрации Волынской области Украины Иван Рудницкий сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в регионе.

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения и в Винницкой области на западе Украины.

17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей Украины.

Час назад украинское издание «Страна.ua» писало, что в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.

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