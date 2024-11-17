В Волынской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура

Глава администрации Волынской области Украины Иван Рудницкий сообщил в своем Telegram-канале о повреждении энергетической инфраструктуры в регионе.

По словам Рудницкого, предварительно, никто не пострадал. На месте прилета работают службы, продолжается ликвидация последствий.

«Ракетная опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях», — написал глава областной администрации.

Утром 17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, ударам подверглись объекты энергетики по всей Украине.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Киеве. Утром 17 ноября также стало известно о взрывах в Черкасской области Украины. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве заявили, что обсуждают прекращение ударов по энергообъектам через посредника.