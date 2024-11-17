На западе Украины получила повреждения критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Винницкой области на западе Украины. Об этом заявила заместитель главы региона Наталья Заболотная, ее слова приводит украинское издание «Общественное. Новости».

«В Винницкой области попадания в объекты критической инфраструктуры», — написала она.

По словам Заболотной, в результате этого в регионе фиксируются отключения света.

Какие объекты повреждены и где они находятся, чиновница не уточнила.

17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей Украины.

Час назад украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.