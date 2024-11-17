На Украине начались экстренные отключения света

В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

«По распоряжению «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света», — говорится в публикации.

Также издание сообщило, что в Полтавской области ввели аварийные отключения света, а водоканал Ровенской области предупредил о перебоях с водой после ракетного удара.

Утром 17 ноября сообщалось о взрывах в Киеве.

В этот же день издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Черкасской области Украины. Подробностей издание не привело. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.