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Украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ

«РВ»: ВСУ атаковали дронами российские флаги в Черниговской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачи на поле боя в Черниговской области атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские флаги. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В сообщении говорится, что российская части взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них, а также на мосту через реку Судость, бойцы ВС РФ установили триколор.

«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами», — написали военкоры.

В публикации уточнили, что противник выдал это за «победу», в которой нет никакого военного смысла.

До этого российская ДРГ установила там в два села Черниговской области и установила там флаги РФ. Военные беспрепятственно проникли через границу, после чего установили флаги в населенных пунктах Гремяч и Муравьи. По мнению военкора Рожина, эта операция удалась, поскольку украинских пограничников отправили в Курскую область.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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Операция на Украине
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