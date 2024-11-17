Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачи на поле боя в Черниговской области атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские флаги. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В сообщении говорится, что российская части взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них, а также на мосту через реку Судость, бойцы ВС РФ установили триколор.

«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами», — написали военкоры.

В публикации уточнили, что противник выдал это за «победу», в которой нет никакого военного смысла.

До этого российская ДРГ установила там в два села Черниговской области и установила там флаги РФ. Военные беспрепятственно проникли через границу, после чего установили флаги в населенных пунктах Гремяч и Муравьи. По мнению военкора Рожина, эта операция удалась, поскольку украинских пограничников отправили в Курскую область.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).