В Киеве снова произошли взрывы

В столице Украины — Киеве произошли новые взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

«Взрывы в Киеве», — говорится в публикации.

Ранее украинский телеканал «24 канал» сообщал о серии взрывов в Киеве. В городе с 06:38 мск действует воздушная тревога.

Утром 17 ноября издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Черкасской области Украины. Подробностей издание не привело. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.