Объекты энергетики получили повреждения в одной из областей Украины

Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Волынской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на власти региона.

«Объекты энергетики пострадали после обстрела в Волынской области», — говорится в публикации.

17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, ударам подверглись объекты энергетики по всей Украине.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Киеве. Утром 17 ноября также стало известно о взрывах в Черкасской области Украины. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве заявили, что обсуждают прекращение ударов по энергообъектам через посредника.