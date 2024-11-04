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Глава офиса Зеленского рассказал о переговорах с РФ по энергетике

Ермак: Украина ведет переговоры по прекращению ударов по объектам энергетики

Украина ведет переговоры с Россией через посредников по поводу взаимного прекращения ударов по энергообъектам, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Его цитирует «Страна.ua».

По словам политика, Киев не против заключения подобных соглашений через посредника в виде Катара. Ермак отметил, что на текущий момент никаких договоренностей не достигнуто.

Глава ОП Украины объяснил, что начало предполагаемым переговорам положили конференции, проходившие без участия РФ, на которых были зафиксированы положения, касающиеся энергетической безопасности.

«После этого мы  сказали, что если... Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией — пожалуйста», — отметил Ермак.

29 октября британская газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Уточнялось, что стороны были близки к соглашению в августе, но обсуждения были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

При этом в Кремле, комментируя сообщения о переговорах, заявили об информационных вбросах.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков спрогнозировал ситуацию с отоплением на Украине зимой.

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