На Украине заявили о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минэнерго.

Согласно сообщению Галущенко, ударам подверглись объекты энергетики по всей Украине. В регионах введены экстренные отключения электроэнергии.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Киеве. Утром 17 ноября также стало известно о взрывах в Черкасской области Украины. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве заявили, что обсуждают прекращение ударов по энергообъектам через посредника.