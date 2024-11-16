Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего на шахте рабочего

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего на шахте «Таштагольская». Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

Инцидент произошел в Кемеровской области.

Кровля шахты в Таштагольском муниципальном районе обрушилась 16 ноября около 04:45 (00:45 мск) во время добычи руды. Разбор завалов прерывался из-за повторного горного удара. После происшествия управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура также начала проверку. При обрушении на шахте «Таштагольская» под землей были 183 человека.

В прошлом феврале всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» тоже эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный

Ранее более 400 горняков из шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР ушли на СВО.