В шахте «Таштагольская» приостановили спасательные работы из-за повторного горного удара

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы приостановили. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Кровля шахты обрушилась утром 16 ноября из-за появления сильного горного давления. Спасатели искали пропавшего под завалами мужчину. После происшествия на шахте «Таштагольская» Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.

В феврале прошлого года всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

Шахта «Таштагольская» обеспечивает рудой комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу Evraz.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.