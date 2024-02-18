На Кузбассе работников шахты эвакуировали после горного удара

Всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» (входит в «Евраз ЗСМК») в Кузбассе эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС.

«18 февраля в 18:57 (14:57 мск) зарегистрировано геодинамическое явление (толчок). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. На смене было 163 человека», — сообщил источник.

Сообщается, что в прошлый раз горный удар в районе шахты «Таштагольская» был зафиксирован в последний раз в мае 2022 года.

В январе сообщалось, что в Воркуте после прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» пропал горняк. Из-за прорыва произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте была смена из 60 человек.

До этого не менее 57 человек оказались в ловушке после обрушения угольной шахты в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они числились пропавшими без вести. Инцидент произошел в западной части автономного района.

Ранее Ростехнадзор приостановил добычу на двух шахтах группы «Распадская» в Кузбассе