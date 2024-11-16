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При обрушении на шахте «Таштагольская» в Кузбассе под землей остался один человек

РИА: при обрушении на шахте «Таштагольская» под землей были 183 человека

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СУ СК России по Воронежской области

При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горнодобывающего предприятия.

Отмечается, что кровля обрушилась из-за появления сильного горного давления. В настоящее время поиски одного горняка ведутся спасательными службами. Специалисты военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) ведут разбор завала.

Ввиду происшествия на шахте «Таштагольская» Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.

В феврале прошлого года всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

Шахта «Таштагольская» обеспечивает рудой комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу Evraz.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.

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