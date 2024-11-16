Глава Службы госбезопасности Абхазии рассказал о работе ведомства

Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии работает в штатном режиме и подчиняется президенту республики Аслану Бжании, заявил председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Об этом сообщаетРИА Новости.

Он добавил, что все служащие верны присяге и выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законом.

До этого Бжания заявил, что положение дел в Абхазии будет возвращено в правовое поле и стабилизировано.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Ранее глава МВД Абхазии Киут заявил, что сохраняет верность действующему президенту.