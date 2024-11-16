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Глава МВД Абхазии Киут заявил, что сохраняет верность действующему президенту

Глава МВД Абхазии Киут заявил о подчинении приказам президента Бжании

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РИА Новости

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не собирается уходить в отставку и подчиняется приказам действующего президента Аслана Бжании. Об этом сообщает ТАСС.

МВД республики не намерено выполнять требования оппозиции о переходе на ее сторону.

В заявлении, распространенном пресс-службой ведомства, подчеркивается, что «никто никуда уходить не собирается» и требования оппозиции об отставке главы МВД останутся без удовлетворения.

«У меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться. Народ выбрал президента, и мы ему служим», — заявил Киут.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Однако протестующие отвергли предложение о досрочных выборах.

Ранее Общественная палата Абхазии поддержала действующего президента Бжанию.

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