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Президент Абхазии Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране

Бжания: ситуация в Абхазии будет стабилизирована и возвращена в правовое поле

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Положение дел в Абхазии будет возвращено в правовое поле и стабилизировано. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания, сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано в ходе выездного заседания правительства в селе Тамыш.

«Никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть родина, которой мы с вами должны служить», — заявил глава государства.

По словам Бжании, протестующие контролируют лишь комплекс правительственных зданий в Сухуме, на всей остальной территории Абхазии «действует избранная власть». Несмотря на попытку совершения государственного переворота, правительство и остальные органы власти продолжают работать в усиленном режиме и полностью контролируют ситуацию в стране.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Протестующие отвергли предложение о досрочных выборах.

Ранее глава МВД Абхазии Киут заявил, что сохраняет верность действующему президенту.

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