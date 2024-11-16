Заложников во Франции удерживают в ресторане уже два часа

Захваченных в заложники сотрудников ресторана в Исси-ле-Молино во Франции удерживают там уже два часа. Об этом пишет Le Figaro.

Жертвы злоумышленника находятся под угрозой с 13:00 по местному времени (15:00 по мск).

До этого сообщалось, что сотрудников ресторана l'Olivier захватил сын владельца заведения. Он грозится покончить с собой и вооружен ножом. С ним пытаются разговаривать переговорщики спецназа. Известно, что в помещении удерживаются четверо сотрудников.

4 июля во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, могла достигать €100 тыс.

Ранее в Австралии угонщик машины взял в заложники отца с ребенком, уходя от полиции.