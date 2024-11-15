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Преступник попытался укрыться от полиции в чужом доме и взял в заложники отца с ребенком

В Австралии угонщик машины взял в заложники отца с ребенком, уходя от полиции

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Richard Wainwright/Reuters

В Австралии преступник взял в заложники отца с ребенком, попытавшись спрятаться от полиции в их доме, сообщает The Guardian.

События произошли на этой неделе в штате Виктория. По данным полиции штата, 12 ноября мужчина завладел автомобилем в Снейк-Вэлли и двинулся в сторону Мельбурна. За угонщиком следовал полицейский вертолет.

В какой-то момент злоумышленник вышел из угнанной машины и открыл огонь по правоохранителям. Затем мужчина ворвался в ближайший дом, где нашел отца и его маленького ребенка. В течение нескольких следующих часов он удерживал хозяев внутри, держа осаду.

Когда преступник вновь начал стрелять, полицейские открыли ответный огонь и наконец арестовали его. Сегодня 26-летнему мужчине были предъявлены обвинения в ряде преступлений, включая угон автомобиля при отягчающих обстоятельствах, нападение на полицейского и незаконного лишения свободы.

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