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Стало известно, кто захватил заложников во Франции

Le Figaro: сын хозяина ресторана l'Olivier захватил сотрудников под Парижем

Захватившим в заложники сотрудников ресторана l'Olivier в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино злоумышленником оказался сын хозяина заведения. Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина заявил о желании покончить с собой по неизвестным причинам. На место происшествия прибыли переговорщики Бригады розыска и реагирования.

До этого к ресторану, где держат заложников, прибыл отряд спецназа. В заложниках находятся несколько человек, точное число не называется.

5 октября сообщалось, что в роддоме турецкого города Кахраманмараш на юго-востоке страны женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек. Сначала 45-летняя женщина кричала, после чего взяла в заложники сотрудников медучреждения и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счеты с жизнью.

Новость дополняется.

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