Стало известно, сколько заложников удерживается в ресторане под Парижем

В заложниках в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа находятся, предварительно, четыре человека. Об этом сообщает сообщает BFMTV.

AFP отмечает, что удерживаются четыре сотрудника заведения. По предварительным данным, хозяин ресторана вместе с заложниками забаррикадировался в помещении. Мужчина пытается не допустить внутрь полицейских, которые оцепили здание. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

До этого во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.

Ограбление произошло 4 июля в магазине Valer на авеню Верден в центре города. По словам очевидцев, около 13:00 мужчина с повязкой «Полиция» ворвался в торговый зал, забрал около сорока ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать €100 тыс.

Ранее нацсборание Франции поддержало удаленную прослушку смартфонов для выявления террористов.