Стал известен собственник горящего в Подмосковье приюта для женщин

Загоревшийся в подмосковном Одинцово приют принадлежит частному благотворительному фонду, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника, приютом владеет фонд для помощи женщинам, который существует более пяти лет.

Возгорание в приюте в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» произошло 15 ноября около 22:00. Площадь возгорания в приюте составила 300 кв. м. В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Также экстренная медицинская помощь потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Возгорание было локализовано в 22:40, а через час пожарные его ликвидировали. Однако вскоре SHOT написал, что пожар возобновился: на втором этаже заметили пламя. Причинами возгорания могли быть короткое замыкание электрообогревателя и неисправность проводки в спальне на втором этаже.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.