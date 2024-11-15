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Постояльцев загоревшегося приюта в Одинцово перевозят в другой центр

В Одинцово постояльцев загоревшегося приюта перевезли в другой центр Подмосковья

Постояльцев частного приюта в Одинцово Московской области перевозят в другой подмосковный центр. Об этом написал в своем Telegram-канале глава городского округа Андрей Иванов.

«В доме располагался частный приют, организованный волонтерами — проект «Дом убежище», на момент пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 — дети», — сообщил чиновник.

По его словам, в результате возгорания в расположенном в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» приюте угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Также экстренная медицинская помощь потребовалась пострадавшим женщинам 22 и 35 лет.

Региональный Минздрав заявил о шести пострадавших из-за пожара: одному их них оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали. По информации МЧС, площадь возгорания в приюте составляет 300 кв. м. В тушении огня участвуют 15 специалистов и три единицы техники. В прокуратуре Московской области уточнили, что возгорание произошло в приюте для женщин, пострадавших от насилия.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.

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