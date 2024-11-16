МЧС назвало возможную причину пожара в подмосковном приюте

Одной из причин пожара в частном приюте в подмосковном Одинцово могло быть короткое замыкание электрообогревателя. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Возгорание в приюте в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» произошло 15 ноября около 22:00. Площадь возгорания в приюте составила 300 кв. м. В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Также экстренная медицинская помощь потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Возгорание было локализовано в 22:40, а через час пожарные его ликвидировали.

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