В Одинцово вновь вспыхнул пожар в приюте

Пожар в частном приюте в Одинцово возобновился с новой силой после сообщений о том, что часть возгораний удалось ликвидировать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На втором этаже видно пламя. Сотрудники МЧС принимаются за тушение. Ранее сообщалось о том, что пожар локализован. Предварительная причина возгорания — неисправность проводки в спальне на втором этаже», — сообщает издание.

До этого глава городского округа Андрей Иванов заявил, что постояльцев частного приюта в Одинцово Московской области перевозят в другой подмосковный центр.

Региональный Минздрав заявил о шести пострадавших из-за пожара: одному их них оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали. По информации МЧС, площадь возгорания в приюте составляет 300 кв. м. В тушении огня участвуют 15 специалистов и три единицы техники. В прокуратуре Московской области уточнили, что возгорание произошло в приюте для женщин, пострадавших от насилия.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.