В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения были введены в 13:00 и сняты в 15:00 часов по московскому времени. В этот период на запасные аэродромы «ушли» три воздушных судна, отметили в ведомстве.

Ограничения вводились в рамках обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

15 ноября международный аэропорт Волгограда эвакуировали по неизвестным причинам.

В пятницу аэропорт Южно-Сахалинска из-за тумана не смог принять два борта с материка и отправил самолеты на запасной аэродром в Хабаровске.

До этого в красноярском аэропорту Черемшанка самолет авиакомпании «КрасАвиа» при взлете сбил сигнальные огни. Росавиация начала расследование авиаинцидента.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.