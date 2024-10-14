Самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту

Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Анадырь — Москва, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Красноярска, поскольку на борту произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным Baza, 44-летний Илья Пушкарев вошел на борт в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета он еще выпил спиртного и вступил в конфликт с попутчиками. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, но в ответ получили оскорбления и удары. На помощь пришли пассажиры. Завязалась драка, которая переросла в массовую. В конце концов дебошира удалось связать, но, даже будучи обездвиженным, он кричал, что самолет сейчас разобьется. В итоге пилот принял решение прервать полет и совершить экстренную посадку в воздушной гавани Красноярска. В аэропорту дебошира передали правоохранителям.

11 октября издание Edinburgh Live сообщило, что рейс авиакомпании Jet2 был сорван из-за плюющихся пассажиров. Нештатная ситуация произошла 8 октября во время рейса из Эдинбурга в турецкий Даламан. По данным СМИ, пилоты совершили вынужденную посадку в Кельне «из-за деструктивного поведения пассажиров», которые плевались друг в друга и устроили потасовку.

Ранее россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки и угодила в полицию.