Аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять авиарейсы с 13:00 по мск. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены в рамках обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

15 ноября аэропорт Южно-Сахалинска из-за тумана не смог принять два борта с материка и отправил самолеты на запасной аэродром в Хабаровске.

12 ноября Росавиация начала расследование авиаинцидента, произошедшего накануне днем с ATR-42-500 (RA-67608) авиакомпании «КрасАвиа» в красноярском аэропорту Черемшанка, который должен был вылететь в Северо-Енисейск с 45 пассажирами на борту.

Пилоты, начав разбег, приняли решение прервать взлет по технической причине и приступили к торможению. Из-за заклинивания системы торможения левого шасси ATR-42 выкатился за пределы полосы влево на два метра, сбив два светосигнальных огня. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждения получила стойка шасси.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.