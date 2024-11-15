Два авиарейса на Сахалин отправили в Хабаровск из-за погодных условий

Аэропорт Южно-Сахалинска из-за тумана не смог принять два борта с материка и отправил самолеты на запасной аэродром в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В публикации отмечается, что видимость на летном поле составляет 375 метров. Самолеты, выполняющие рейсы FV 6283 Москва — Южно-Сахалинск и S7 5257 Новосибирск — Южно-Сахалинск, ушли на запасной аэродром в Хабаровске, отметили в пресс-службе.

По данным электронного табло аэропорта, также задерживается часть рейсов.

8 ноября самолет «Уральских авиалиний» из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке.

4 ноября самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Петербурга в Уфу, был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на пожар в багажном отсеке.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной Столицы», которая является оператором Пулково, сообщили, что самолет проверит аварийно-спасательная команда.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.