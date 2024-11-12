В аэропорту Красноярска самолет при взлете сбил сигнальные огни

Самолет российской авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы полосы при прерванном взлете из Красноярска. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что Росавиация начала расследование авиаинцидента, произошедшего накануне днем с ATR-42-500 (RA-67608) авиакомпании «КрасАвиа» в красноярском аэропорту Черемшанка, который должен был вылететь в Северо-Енисейск с 45 пассажирами на борту.

Пилоты, начав разбег, приняли решение прервать взлет по технической причине и приступили к торможению. Из-за заклинивания системы торможения левого шасси ATR-42 выкатился за пределы полосы влево на два метра, сбив два светосигнальных огня. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждения получила стойка шасси.

8 ноября сообщалось, что нетрезвая пассажирка самолета напала на бортпроводника на рейсе Москва — Сургут. Во время полета она стала конфликтовать с соседом по ряду, что привлекло внимание бортпроводников. Те попросили летевшую с ребенком пассажирку успокоиться, но в ответ она оскорбила и несколько раз ударила стюарда, при этом уничижительно называя его «девочкой на побегушках».

Ранее пассажир «Победы» ударил в лицо соседа, внешность которого ему не понравилась.