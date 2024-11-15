В аэропорту Волгограда произошла эвакуация

Международный аэропорт Волгограда эвакуировали по неизвестным причинам. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.

«Подробности выясняются», — говорится в сообщении.

Власти города пока не прокомментировали ситуацию.

В октябре эвакуировали аэропорт «Курумоч» в Самаре. В здании проводилась проверка системы противопожарной безопасности.

До этого после анонимного сообщения о заложенной бомбе полиция провела частичную эвакуацию пассажиров из парижского аэропорта Орли. Неизвестный мужчина позвонил в полицию и заявил, что заложил бомбу в туалете аэропорта. В связи с этим полиция приняла решение провести немедленную эвакуацию пассажиров из двух терминалов. Судя по всему, сообщение оказалось ложным, так как тщательное обследование территории аэропорта с помощью служебных собак не выявило никаких взрывных устройств.

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Казани.