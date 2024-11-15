В Абхазии протестующие начали штурм здания парламента

Протестующие в Абхазии проникли внутрь здания парламента, сломав решетки на окнах. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые попытались вскрыть закрытые двери парламента с помощью болгарки, в итоге их удалось открыть. Сообщается, что правоохранители бросили в толпу несколько дымовых шашек.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ о реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста.

Недовольные граждане собрались у здания высшего законодательного органа в городе Сухум и даже пытались прорваться внутрь. Журналисты сообщили, что к толпе присоединилась часть силовиков. По информации министерства здравоохранения Абхазии, к текущему моменту в больницы доставили восемь человек из числа пострадавших в ходе демонстрации.

При этом парламентарии отменили сессию, однако это решение не устроило оппозицию. Она призвала спикера высшего законодательного органа Лашу Ашубу и других депутатов провести заседание и проголосовать против ратификации соглашения.

Ранее протестующие в Абхазии протаранили ворота в администрацию президента.