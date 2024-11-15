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Протестующие в Абхазии протаранили ворота в администрацию президента

РИА: протестующие в Сухуме протаранили ворота в администрацию президента

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Телеграм-канал Патриоты Абхазии

Участники протестной акции против соглашения по инвестициям с Россией в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Абхазии, предположительно, покинул здание администрации на фоне сообщений о том, что комплекс правительственных зданий в Сухуме окружен.

В центре столицы Абхазии — Сухуме — проходит акция оппозиции из-за ратификации «соглашения об инвестициях с РФ». Они утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. В акции участвуют несколько тысяч человек. Среди них оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.

Ранее оппозиции в Абхазии не дали прорваться в здание парламента.

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