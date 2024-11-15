У парламента Абхазии начались столкновения протестующих с силовиками. Об этом сообщил ТАСС.

По словам журналистов, полицейских закидывают камнями и палками.

Агентство подсчитало, что в протестной акции принимают участие несколько сотен человек.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

На фоне давления и возобновления протестов парламент отменил проведение сессии. На этом настаивала группа депутатов, которая обратилась к спикеру Лаше Ашубе.

Также сообщалось, что митингующие снесли забор и прорвались на территорию парламента.

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.